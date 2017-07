Sergio Pérez dispute encore une très bonne saison et continue d’alimenter certaines rumeurs de possibilités d’un transfert vers une écurie de pointe dans un futur proche. Il espère en tous cas régler son futur avant la fin de la pause estivale, contrairement à l’année dernière où il avait attendu le mois d’octobre.

"J’espère que lorsque je viendrai sur la première course après la pause estivale, j’aurai un nouveau contrat" explique-t-il, sans assurer que ce sera avec Force India. "Ce serait bien, mais on ne sait jamais ce qu’il peut se passer".

Le pilote et son équipe ont déjà débuté les négociations depuis quelques semaines mais il s’avère que deux autres équipes sont sur le coup pour enrôler le Mexicain, qui se satisfait toutefois du niveau de son équipe.

"Nous avons consolidé notre quatrième place par rapport à l’an dernier et je vois que l’équipe va de l’avant et progresse. Il y a beaucoup d’intérêt autour de l’équipe et beaucoup de partenaires mais ce n’est pas simple de franchir la dernière étape pour être au niveau des grosses équipes et des grands pilotes" relativise-t-il.