Sergio Perez n’a pas hésité à s’engager contre la politique menée par le nouveau président des Etats-Unis, Donald Trump, qui souhaite ériger un mur courant le long de le totalité de la frontière entre son pays, le Mexique, et les USA.

Le pilote Force India a prêté son image pour la promotion du hashtag "BridgesNotWalls", littéralement "Des ponts, pas des murs".

Sur la photo relayée sur les réseaux sociaux, le hashtag est mis en avant sur l’une des passerelles du circuit de Mexico City... à côté du logo officiel de la Formule 1 (ce qui n’aurait guère plu à Bernie Ecclestone).

Les organisateurs assument : "cela représente l’opinion de nombreux fans de sport automobile au Mexique".

Même si la campagne ne nomme pas Trump spécifiquement, Perez a clairement fait connaitre sa pensée.

"Je ne laisserai jamais quelqu’un se moquer de mon pays. Et plutôt que de s’inquiéter, je crois que les Mexicains devraient s’unir afin de garder notre pays sur la bonne voie. Nous avons notre élection présidentielle en 2018 et il sera alors temps de faire entendre notre voix."

"Avec des événements de portée internationale comme le Grand Prix du Mexique, nous avons une excellente opportunité de montrer au monde que notre peuple peut accomplir de grandes choses. Nous avons prouvé, avec un public très nombreux, que nous savons recevoir la Formule 1 dignement. Et à travers cette plateforme unique, et la visibilité globale de notre sport, le Mexique s’est présenté comme une destination accueillante et chaleureuse. Les deux premières éditions de notre Grand Prix ont été très populaires, elles ont d’ailleurs été récompensées par des prix. L’édition 2017 promet d’être mémorable."