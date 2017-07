Force India a encore une fois réalisé une qualification solide. Au Red Bull Ring, Sergio Perez a signé le 8e temps tandis que Esteban Ocon a pris le 9e chrono. Mais, avec la pénalité infligée à Lewis Hamilton, le Mexicain peut remonter d’un cran sur la grille – tandis que le Français partira toujours 9e.

Sergio Perez avait raté les EL1 après avoir laissé sa place à Alfonso Celis. Il était de plus nettement en retrait par rapport à son coéquipier encore ce matin. L’expérience a semble-t-il parlé cet après-midi, même si une fois de plus son avance est très faible sur Ocon.

« Je me sens heureux aujourd’hui après notre performance. Je pense que c’était l’une de mes meilleures qualifications si vous prenez en compte cette accumulation des difficultés jusqu’ici. J’étais 17e en EL2 et 18e en EL3 ce matin. Donc à la fin, finir la qualification à la 8e place montre les formidables bonds en avant que nous avons pu accomplir pour améliorer la voiture. C’est un effort immense de toute l’équipe. J’ai été un peu malchanceux avec le drapeau jaune en fin de séance parce que c’était une opportunité pour améliorer mon temps. J’ai vraiment hâte d’être à demain, je crois que nous serons plus forts en conditions de course. Je pense que nous pouvons avoir une course formidable demain. »

Esteban Ocon partira finalement deux places pour loin que son coéquipier et a le sentiment d’avoir raté une bonne occasion.

« Je ne suis pas totalement heureux de ma 9e place, après tout ce qui est arrivé dans cette session, mais c’est toujours une bonne position de départ. Mon tour le plus rapide en Q3 a été effectué en pneus usés, mais les drapeaux jaunes m’ont empêché de finir ma tentative en pneus frais. Je sens que j’aurais pu être deux places plus haut sur la grille, mais c’est ainsi… Nous devons voir si nous aurions pu faire mieux. Mais je sens que ce week-end est toujours positif. Nous nous sommes grandement améliorés par rapport à hier, la voiture est bien meilleure maintenant qu’en essais libres. J’apprécie cette piste et vous pouvez y dépasser facilement donc j’espère que nous pourrons ramener de bons points à la maison demain. »