Sergio Perez a signé le huitième temps aujourd’hui en qualification et il est plutôt content de lui. D’autant plus qu’il estime que le retard qu’il a sur les leaders est moins important que ce qu’il redoutait. Et il a une explication à ça.

"Je pense que le fait que nous n’ayons pas pu rouler hier nous a un peu aidé, car les équipes les plus rapides n’ont pas eu le temps de mettre leur monoplace parfaitement au point," explique Sergio Perez. "C’est grâce à ça que les écarts sont moins importants. Nous avons bouclé une excellente qualification, nous n’aurions pas pu faire mieux."

Mais l’histoire de la course reste encore à écrire. "Ce sera différent en course, cela dépendra essentiellement de notre position à la fin du premier tour. Il faudra voir ce qui se passera durant ce premier tour et quelles seront les stratégies. En plus, si la pluie s’invite, tout sera différent. Cela pourrait nous permettre de signer un très bon résultat, car sur le sec, notre voiture n’est pas assez compétitive à l’heure actuelle," ajoute-t-il.