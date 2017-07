Trois pilotes ont roulé dans une Force India aujourd’hui. Alfonso Celis a pu en effet prendre la place d’Esteban Ocon ce matin, et a effectué 24 tours propres à défaut d’être très rapides (17e temps final). Le jeune pilote a quoi qu’il en soit apprécié de pouvoir compter sur ce temps de piste supplémentaire.

« Ce n’était pas une session facile avec ces drapeaux rouges qui se sont présentés aux pires moments. Quand j’ai eu finalement l’occasion de faire un tour rapide, j’ai souffert pour mettre les pneus dans leur bonne fenêtre. Au début de la session, j’ai trouvé que la voiture manquait un peu d’équilibre, et elle était difficile à conduire. Les changements que nous avons faits durant la deuxième partie de la session ont aidé et m’ont donné plus de confiance. C’est formidable d’être de retour dans la voiture après deux courses, parce que cela me permet de vraiment sentir qu’elle s’améliore. Même depuis l’Autriche, la performance ne cesse de s’améliorer. »

Sergio Perez, 12e cet après-midi, aura peut-être plus de mal que de coutume à rentrer en Q3.

« Nos longs relais ont l’air prometteurs, mais je pense que nous pouvons trouver encore beaucoup de performance. La piste s’est grandement améliorée entre les EL1 et les EL2, mais il y avait toujours beaucoup de vent, et ça a rendu les choses un peu difficiles. C’est très difficile de dépasser ici donc nous devons franchement mettre l’accent sur les qualifications demain. Je n’ai pas été totalement à l’aise avec l’équilibre de la voiture pour le moment, mais je suis confiant, nous pouvons y arriver et être en bonne position pour se battre pour le top 10. »

Même s’il n’a pas pu courir ce matin, Esteban Ocon a tout de même signé un temps légèrement plus rapide que son coéquipier en EL2 (11e temps final).

« J’étais dans la voiture cet après-midi et je pense que j’ai rattrapé mon retard assez rapidement. J’ai trouvé un bon rythme tout de suite et j’ai conclu la journée en me sentant à l’aise dans la voiture. C’est clair, nous avons du travail pour savoir où nous améliorer. Ils ont apporté quelques changements aux vibreurs cette année, qui impactent un peu les caractéristiques de ce circuit. Je préférais le style des anciens vibreurs, mais c’est toujours une piste incroyable, j’y prends vraiment du plaisir. »