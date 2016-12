Esteban Ocon n’a disputé qu’une demi-saison en F1 avec la modeste écurie Manor. Sergio Perez, qui a passé la barre des 100 points au championnat en 2016 avec Force India, peut donc apparaître légitimement comme le pilote numéro 1 et l’homme fort de l’écurie indienne. C’est d’ailleurs la première fois de sa carrière que le Mexicain débutera une saison avec un statut aussi clair dans les esprits.

Cependant, l’ancien pilote Sauber ne changera pas fondamentalement d’approche en 2017.

« Je pense que vous devez toujours donner le maximum avec les ingénieurs, donner le retour d’expérience le meilleur possible tout le temps, et c’est la même chose avec tout le monde. En tant que coéquipier de Nico [Hulkenberg] ou de Jenson Button [chez McLaren, en 2013], vous devez faire votre travail et espérer avoir quelqu’un à vos côtés qui vous pousse aussi. C’est ainsi que vous vous améliorez ».

Qu’Esteban Ocon soit donc un pilote peu expérimenté ne bouleversera pas Sergio Perez et ne lui mettra aucune pression supplémentaire. C’est du moins ce qu’assure le Mexicain : « Non, cela ne change rien. Je dois faire mon travail comme je l’ai fait les années précédentes. Être performant sur la piste et en dehors de la piste. »

Dans cette affaire, Esteban Ocon apparaît comme le grand gagnant. Personne ne reprochera au Français d’être battu par Sergio Perez. Au contraire, s’il arrive à créer la surprise, sa réputation grimpera en flèche dans le paddock…