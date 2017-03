Après de nombreux mois à s’entraîner en vue de voitures que l’on annonçait extrêmement physiques à piloter, Sergio Pérez s’est avoué surpris par une différence moindre que ce qu’il attendait.

Les voitures sont évidemment plus rapides, mais le Mexicain n’est pas trop inquiet quant à la violence des monoplaces.

« Je n’ai quasiment noté aucune différence en termes d’effort physique entre les voitures de 2016 et 2017 » reconnaît Pérez. « Je pense que nous avons exagéré sur ce plan ».

Pérez et Ocon ont été invités à prendre du poids et du muscle durant l’hiver mais après les essais, il s’est avéré que la VJM10 est un peu trop lourde (de 10 kilos) et il semblerait que Force India ait intimé à ses pilotes l’ordre de redescendre de deux kilos sur la balance.

« Checo est l’un des pilotes les mieux préparés physiquement sur la grille et nous il n’aura aucun problème avec son cou, même s’il doit perdre un peu de poids » a tenu à rassurer Xavi Martos, son entraîneur personnel.