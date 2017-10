Sergio Perez a dû être réhydraté par perfusion après les qualifications en Malaisie.

Le Mexicain a déclaré souffrir d’une grippe intestinale, ce qui va compliquer sa tâche en course.

"C’est probablement le plus mauvais endroit pour ne pas se sentir à 100% de sa forme," confie le pilote Force India.

En s’entretenant avec Perez, les journalistes ont remarqué qu’il avait un pansement dans le creux de son avant bras.

"J’ai dû remplacer tous les fluides que j’ai perdus. J’ai beaucoup souffert en qualifications et c’est la course la plus difficile au calendrier, donc cela va être compliqué pour moi."