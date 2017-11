Sergio Perez reconnaît qu’il a été impressionné par les performances d’Esteban Ocon, son équipier chez Force India, alors que ce dernier effectue sa toute première saison complète en Formule 1.

Le duo de pilotes va continuer à rouler en 2018 sous les couleurs de l’écurie indienne, malgré une interdiction de la part du management de se battre entre eux sur la piste, après une série d’accrochages qui ont fait perdre beaucoup de points à Bakou ou encore à Spa. Cette interdiction sera toutefois levée à partir du Brésil, ce week-end.

Perez se dit "surpris" par le "niveau de performance" du Français en 2017.

"C’est toujours difficile d’estimer le niveau de son équipier, encore plus quand il est jeune et qu’il vient d’arriver au plus haut niveau. Esteban a fait quelques courses chez Manor l’an dernier mais, je dois l’admette, je ne pensais pas qu’il réussirait de tels résultats dès sa première année complète avec nous," avoue le Mexicain qui dispute pour sa part sa 8e année consécutive en catégorie reine.

Perez reconnait que son équipier semble aussi mieux se sortir de certaines situations.

"J’ai remarqué que, même lorsque la voiture n’est pas bien réglée, qu’elle est un peu délicate à piloter à la limite, Esteban continue à être rapide. C’est clairement l’un de ses points forts et je dois apprendre de cela."

Lors des dernières courses, Esteban Ocon s’est en en plus mis à battre régulièrement Perez sur l’un de ses exercices favoris, le tour rapide en Q3.

"Oui, Esteban s’est beaucoup amélioré en qualifications. Je n’y vois pas un problème mais une motivation. Pour moi, c’est bien d’avoir un équipier qui pousse l’autre dans mes limites. Parce qu’avec la F1 actuelle, avec trois équipes trop loin devant nous, c’est la seule référence qui me reste."

Son compatriote et ancien team manager de McLaren, le Mexicain Jo Ramirez, prévient Perez : Ocon pourrait bien continuer à prouver qu’il est meilleur que lui et, pourquoi pas, aller chez Mercedes en 2019, à la place de Valterri Bottas.

"Si Sergio ne repousse pas ses limites, Esteban deviendra le numéro 1. La compétition interne est bonne pour Sergio, mais il lui faut absolument réussir parce que ce sport est impitoyable. Parfois, je me demande ce que Valterri Bottas fait encore chez Mercedes (pour 2018), parce qu’il n’est clairement pas au niveau de Lewis Hamilton, surtout qu’Esteban est un pilote Mercedes."