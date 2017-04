Sergio Perez avait prévenu son équipe avant le Grand Prix de Chine : la Force India VJM10 n’est pas encore assez performante.

Le Mexicain était donc heureux de marquer de bons points à Shanghai, encore une fois, mais il attend maintenant de voir comment se comporteront les premières évolutions de sa monoplace, qui seront en piste ce week-end à Bahreïn.

"Je suis assez heureux de la manière dont nous avons commencé l’année. 8 points en 2 courses est une belle réussite pour moi et montre que nous travaillons bien en tant qu’équipe. Je continue à penser qu’un meilleur résultat était possible en Chine, mais nous ne pouvons pas nous plaindre de notre position à l’arrivée parce que ce ne fut pas une course facile étant donné à quel point il a fait froid et humide," commente Sergio Perez.

C’est maintenant un tout autre défi qui attend le Mexicain. Le circuit de Sakhir lui a laissé de bons souvenirs par le passé.

"Bahreïn est un circuit qui m’amuse toujours autant et je pense que faire la course de nuit a rendu l’évènement encore plus excitant. Je souris encore lorsque je me rappelle de notre podium en 2014 – c’est l’un de mes meilleurs souvenirs en Formule 1. Ma belle bataille en piste avec Jenson Button chez McLaren en 2013 est aussi quelque chose dont je me souviens."

"De manière générale, Sakhir est un circuit qui donne de bonnes courses et offre de bonnes opportunités de dépassements. Par le passé, il a toujours fallu se soucier des pneus arrière parce qu’il y a beaucoup de zones d’accélération, mais peut-être qu’il n’y aura pas à faire autant attention à ce facteur cette année avec les gommes plus larges," ajoute-t-il.

Comme Vijay Mallya l’a annoncé, la VJM10 sera équipée de quelques évolutions ce week-end.

"Avec les règles de 2017, la courbe d’apprentissage est très grande," reconnait Perez.

"L’équipe travaille vraiment dur sur le développement de la voiture et nous avons fait quelques progrès en Chine. Nous aurons nos premiers développements à venir ce week-end et nous espérons que nous allons en ressentir les bénéfices immédiatement. Cela va mettre une pression supplémentaire lors des essais de vendredi, afin de comprendre toutes les nouvelles pièces et comment en sortir le maximum de performance."