Comme Esteban Ocon, Sergio Perez a encore marqué des points pour Force India aujourd’hui à Austin.

Le Mexicain a terminé à la 8e place, derrière son équipier et Carlos Sainz, intercalé avec sa Renault.

Perez n’hésite pas à qualifier ce Grand Prix des Etats-Unis comme "une course difficile et je suis très content d’avoir réussi à marquer des points."

"Nous avons essayé une stratégie très agressive pour rattraper le retard après la séance de qualification d’hier et nous nous sommes arrêtés très tôt pour passer Massa et Sainz. Nous avons réussi à le faire et j’ai dépassé Alonso, puis je me suis rapproché d’Esteban."

"À ce moment, je pensais que j’avais un meilleur rythme parce qu’il économisait ses pneus, mais être dans le trafic a vraiment endommagé mes pneus et je suis retombé dans le classement. Il est difficile de savoir comment les choses se seraient passées si j’avais dépassé Esteban - peut-être aurais-je pu mieux conserver mes pneus."

"Quand Sainz s’est retrouvé derrière moi, je ne pouvais rien faire parce que ses pneus étaient beaucoup plus frais. Il m’a donc dépassé facilement."

"Vers la fin, j’ai eu du mal à me défendre contre Kvyat et Massa, et j’ai vraiment eu du mal à garder Massa derrière moi dans les derniers tours. Mes pneus étaient à la limite, mais je suis content d’avoir pu terminer huitième. C’est un bon résultat pour l’équipe au final."