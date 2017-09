Après un nouveau résultat solide en Italie pour conclure la saison européenne, Force India et ses pilotes espèrent bien figurer à Singapour qui ne devrait pas forcément mettre sa monoplace en valeur. Néanmoins, c’est également un circuit sur lequel tout peut arriver.

"Singapour est l’une des courses les plus difficiles de la saison" déclare Pérez. "C’est très chaud et humide, c’est un vrai test pour le pilote mais je suis préparé pour courir sous la chaleur. On se sent parfois mal à l’aise dans la voiture et l’on veut que la course se finisse le plus vite possible. Il est difficile de respirer, on transpire beaucoup et la transpiration va dans les yeux ! Mais c’est une course spéciale et l’une des meilleures de l’année".

"J’ai terminé dans les points à chaque fois que j’ai couru à Singapour et j’espère continuer cette série. Il est difficile d’isoler un virage en particulier sur le circuit Marina Bay car je les aime tous. J’aime les circuits urbains et c’est un tracé spécial, il n’y a aucune place pour l’erreur et les murs sont très proches, une seule erreur et c’est fini".

Le Mexicain rappelle l’objectif principal de son équipe dès Singapour et pour la suite : "Nous voulons marquer des points à Singapour et lors de toutes les courses restantes. La saison approche doucement de sa fin mais il y a encore des courses très importantes devant nous et nous voulons nous assurer que nous faisons ce qu’il faut pour rester à la quatrième place".

Après des qualifications fantastiques à Monza qui lui ont valu de partir au troisième rang du Grand Prix d’Italie, Esteban Ocon reste sur un très beau résultat signé le lendemain au terme d’une course maîtrisée et gérée avec intelligence. De quoi oublier les tumultes de Spa et se concentrer sur la fin de saison.

"Il y a quelque chose de spécial avec Singapour" analyse le Français. "On pilote sous la lumière et l’ambiance y est unique, c’est très luxueux et les fans ainsi que les invités font la fête durant toute la nuit après la course. De l’autre côté, c’est très dur physiquement, c’est chaud et très humide et l’on perd beaucoup de fluides en pilotant. C’est l’un des endroits où tout doit être parfait avec la voiture car on a beaucoup de difficultés si l’on n’est pas dans la bonne position ou s’il y a un problème avec le siège".

"L’étrange planning du week-end ne me pose pas problème, j’aime le fait que nous restions dans les horaires européens. Nous nous levons tard, les journées sont plus courtes et l’on peut dormir beaucoup. C’est mon week-end préféré du calendrier, je suis quelqu’un qui dort beaucoup et à Singapour, je peux avoir mes 12 heures par nuit !"

Le circuit en lui-même plait au jeune pilote qui trouve son compte parmi les nombreuses caractéristiques de ce tracé : "Il y a des sections intéressantes. Pour un circuit urbain, il est très rapide, mais ma partie préférée est la section sinueuse au milieu du tour où nous sommes très proches des murs. Il y a beaucoup de très beaux bâtiments à côté du circuit et quand ils sont tous allumés, c’est magnifique".