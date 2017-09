Force India a commencé sa préparation du Grand Prix de Malaisie et après cette première journée d’essais libres, Perez et Ocon semblent confiants.

"Cette journée n’a pas été idéale à cause des interruptions ce matin et cet après-midi," commente Sergio Perez. "Nous n’avons pas pu boucler le programme prévu et nous ne sommes donc pas préparé aussi bien que nous le voulions. Ce qui est positif en revanche, c’est que notre voiture semble compétitive. Je suis content de l’équilibre de la voiture, mais il y a encore une marge de progression."

"Ce fut une journée étrange," raconte Esteban Ocon. "On ne pouvait rien faire contre les conditions météos ce matin alors que cet après-midi, il y a eu le terrible accident de Grosjean qui nous a tous coût du temps. La voiture se comportait bien et j’attends la suite avec impatience. C’est un circuit très agréable, nos voitures sont très rapides dans les virages. Le temps jouera un rôle important demain, mais pour moi, peu importe qu’il pleuve ou pas. Toutefois, la pluie pourrait nous offrir de plus belles opportunités."