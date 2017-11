Force India a désormais assuré sa 4e place au classement des constructeurs et Sergio Perez comme Esteban Ocon seront désormais plus libres de se battre en piste au Brésil et à Abu Dhabi.

Le pilote mexicain évite les sujets qui fâchent et rappelle surtout son impatience de courir devant les fans enthousiastes à Interlagos.

« J’aime Interlagos et c’est toujours l’une des courses spéciales de l’année. La piste est étroite et délicate, presque comme une piste de karting. C’est un bon mélange de virages et c’est une piste qui est souvent à l’origine de bonnes courses et de quelques surprises. »

« Les averses ne sont jamais trop loin à cette époque de l’année. Je me rappelle la course sous la pluie, l’an dernier, où j’ai presque fini sur le podium. Il m’a juste manqué quelques tours. Ce fut vraiment une course difficile parce que la piste était vraiment mouillée. J’aimerais de nouveau un peu de pluie cette année parce que cela favorise l’opportunité pour un gros résultat. »

« J’apprécie visiter le Brésil parce que cela me rappelle le Mexique et je suis toujours très détendu ici. Je sens toujours un soutien formidable des fans et l’ambiance me donne beaucoup d’énergie. »

Esteban Ocon avait l’an dernier, sur une modeste Manor, réalisé une course remarquable, conclue à la porte des points. Pourra-t-il de nouveau frapper les esprits cette année ?

« Interlagos, c’est définitivement l’une des pistes préférées du calendrier. J’ai conduit ici pour la première fois l’an dernier et j’ai eu une course très solide sous la pluie. C’est une piste old-school avec très peu de marge d’erreur. On donne toujours plus de poids à votre performance sur ce genre de circuits. »

« Comme nous l’avons vu l’an dernier, la météo peut être très imprévisible. J’ai apprécié piloter ici l’an dernier sous la pluie et je serais heureux s’il pleuvait de nouveau. Que la piste soit sèche ou mouillée néanmoins, nous serons dans une position solide parce que la voiture performance vraiment bien et nous avons une bonne chance de marquer quelques points. »