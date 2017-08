Sergio Perez et Esteban Ocon ont terminé la qualification du Grand Prix de Belgique dans le top dix, respectivement aux 8e et 9e places.

Voilà un résultat très valable pour les pilotes de l’équipe Force India.

"Je suis un peu déçu de mon dernier tour en Q3," déclare cependant Sergio Perez.

"J’étais proche de Raikkonen dans le premier secteur, mais ensuite, je me suis retrouvé trop près de lui dans le secteur suivant. A cause de ça, j’ai perdu beaucoup d’appuis aérodynamiques et cela m’a coûté quelques dixièmes. Sans ça, je pense que j’aurais pu devancer les Renault aujourd’hui."

"Je pense toutefois que je suis en bonne position pour demain. Tout peut arriver à Spa et il sera donc important d’éviter les ennuis demain en course. Le départ pourrait être très délicat et je ne parle pas seulement du premier virage mais aussi des Combes lorsque le peloton sera à nouveau compact."

Esteban Ocon est lui aussi convaincu qu’il aurait pu mieux faire.

"Je crois que nous pouvions espérer un meilleur résultat. J’ai perdu de l’adhérence dès la Q2 et nous devons maintenant comprendre ce qui est arrivé. J’étais plus rapide de trois dixièmes en Q2 par rapport à la Q3 et c’est pour cette raison que je ne suis pas totalement satisfait."

"Je reste toutefois confiant pour la course, car j’ai une voiture rapide, surtout dans le premier et le dernier secteur. Je crois qu’il y aura des opportunités à saisir demain, il y aura de belles batailles dans le peloton."