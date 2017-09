Sergio Perez a été éliminé à la fin de la Q2 et il est déçu de ne pas avoir réussi à faire mieux, d’autant que son équipier Esteban Ocon a signé le cinquième temps aujourd’hui.

"Cet après-midi a été très long, mais je suis content que le public ait pu voir un beau spectacle après avoir attendu si longtemps sous la pluie," déclare Sergio Perez. "Les conditions de piste étaient difficiles, car il y avait beaucoup d’eau sur la piste et nous étions toujours en aquaplanage. Je pense que Charlie (Whiting) a pris la bonne décision en retardant la qualification. Les conditions changeaient tout le temps et il était important de monte en piste au bon moment avec les bons pneus."

"En Q2, nous avons décidé de chausser des pneus intermédiaires et nous avons pu faire deux tours. Malheureusement, j’ai manqué la Q3 de deux dixièmes. Ce n’est pas génial, mais nous ne pouvions pas faire mieux aujourd’hui. Mon tour n’a pas été parfait et cela a suffi pour que je sois éliminé. Nous allons un peu remonter sur la grille de départ grâce aux quelques pénalités, mais j’espère en gagner d’autres en course," ajoute le pilote mexicain.