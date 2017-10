Sergio Perez a gêné Lance Stroll dans la dernière chicane ce samedi à Suzuka, en Q1, ce qui a empêché le pilote Williams de signer un tour chrono convenable. Sous le coup d’une enquête, le Mexicain a cependant été épargné par les commissaires.

« Durant les qualifications, les voitures ralentissaient considérablement en entrant dans le virage 16 pour laisser un écart avec les monoplaces devant elles » considèrent les commissaires. « Il en résultait un ‘effet accordéon’ lorsque plusieurs voitures d’affilée ralentissaient ainsi. Cela a contribué à l’incident entre les voitures 11 et 18. »

Les commissaires rappellent que Pierre Gasly avait dépassé Sergio Perez au virage 16, comme il en avait le droit. Du même coup, le Mexicain était à l’intérieur du virage 17 lorsque Lance Stroll, sur un tour rapide, s’est lui aussi présenté à ce virage 17.

L’article 31.6 du règlement interdit à tout pilote de gêner un de ses concurrents en qualifications, si la manœuvre n’est pas nécessaire. Mais les commissaires, après avoir entendu les deux pilotes, rappellent que Sergio Perez, s’il n’avait pas été dépassé par Pierre Gasly, aurait certainement pu s’écarter de la trajectoire.

« La situation a changé significativement et inévitablement lorsque Gasly a dépassé Perez, et par conséquent, les commissaires ont conclu qu’alors que Perez a certainement gêné Lance Stroll, il ne l’a pas fait de manière gratuite. » L’enquête est donc classée sans suite.

Sergio Perez a signé ensuite le 8e chrono en Q3, ce qui le place tout de même à 150 millièmes de son coéquipier.

« Ce furent vraiment de bonnes qualifications pour nous. L’équipe a fait un travail formidable en dépit d’un roulage limité, et a séparé le programme des EL en deux pour aider les voitures à trouver les meilleurs réglages. Je crois que nous avons maximisé le potentiel de la voiture et que nous avons obtenu le meilleur résultat possible aujourd’hui, donc je suis heureux. Mon dernier tour en Q3 était bon. J’ai perdu un peu de temps dans la dernière chicane et cela m’a coûté une position face à mon coéquipier. Il a vraiment fait du bon travail tout ce week-end et ensemble, nous avons obtenu un résultat important en qualifications pour l’équipe. Nous nous attendions à une bataille plus disputée en milieu de peloton, mais je suis heureux d’avoir autant d’avance sur nos rivaux, et d’être proche des Red Bull. Demain, ce sera une longue course, mais je pense que nous pouvons marquer beaucoup de points parce que notre rythme est bon. »

Esteban Ocon a réussi une remarquable performance en Q3 en s’offrant le 7e temps, soit son objectif du jour. Grâce aux pénalités de Valtteri Bottas et de Kimi Räikkönen, il s’élancera 5e. De quoi viser haut !

« Je me sens très heureux après ces qualifications. La voiture est fantastique depuis le début du week-end, comme en Malaisie, et notre résultat d’aujourd’hui montre les progrès accomplis récemment dans le développement de la voiture. Que la piste soit sèche ou mouillée, la voiture est rapide, et nous avons seulement dû faire quelques ajustements pour trouver de la performance. Avec les pénalités des autres pilotes, il semble que nous partirons de la 5e place, donc il y a une opportunité formidable de marquer quelques gros points. »