La relation entre Sergio Perez et Esteban Ocon a grandement pâti cette saison de nombreux accrochages en piste, mais aussi de certaines déclarations tonitruantes. Le Français avait ainsi accusé son coéquipier d’avoir « essayé de le tuer » après leur incident durant le Grand Prix de Belgique.

Maintenant que les deux pilotes ont été confirmés pour l’an prochain, Sergio Perez veut profiter de cette occasion pour refonder sa relation avec Ocon sur de nouvelles bases, plus sereines.

A Monza ou à Singapour, il n’y a pas eu d’incidents entre les deux pilotes Force India. La voie de l’apaisement est ainsi ouverte.

« Je pense qu’à un moment donné, nous ne travaillions pas bien ensemble, c’était assez évident » reconnaît le Mexicain. « La situation a changé récemment. Je pense que nous avions atteint le point le plus bas dans notre relation à Spa, et depuis, nous sommes passés à autre chose. Nous ne pouvions plus que progresser après la Belgique. Maintenant, nous travaillons bien ensemble et c’est important pour les résultats de l’équipe. »

« Après Bakou, nous n’avions jamais clarifié notre situation et je pense qu’il y avait toujours de la tension. Ce qui est arrivé ensuite était très particulier : un mauvais choix de mode de fonctionnement du moteur, un manque d’énergie, un accrochage… Tant de choses sont arrivées. La bonne nouvelle, c’est que maintenant nous avons clarifié la situation, et nous travaillons bien ensemble. En particulier pour l’an prochain, nous devons maximiser chaque point si nous voulons conserver notre 4e place. »

Sergio Perez peut-il pour autant faire pleinement confiance à Esteban Ocon ?

« Je pense qu’il comprend qu’on ne peut plus continuer ainsi. Au bout du compte, nous sommes juste des employés de l’équipe, et nous avons des centaines de pilotes qui travaillent très dur pour nous, donc il est important de maximiser le résultat de l’équipe. »

Sergio Perez est d’ores et déjà présent à Sepang, un circuit qu’il apprécie pour y avoir signé son premier podium en 2012. Pour autant, son attention comme son affection se portent davantage sur son pays natal, qui peine à se remettre du terrible séisme près de Mexico. La F1 se rendra d’ailleurs au Mexique dans un mois.

« Ce Grand Prix donnera beaucoup d’énergie au pays. Je pense que c’est bon pour les gens d’avoir une distraction, d’avoir ce moment de bonheur. La F1 a pris beaucoup d’importance à Mexico donc je pense que c’est bon d’avoir cette course près de la capitale. L’ambiance a toujours été incroyable mais je pense que même cette année ce sera toujours impressionnant. J’ai plus de motivation. J’espère vraiment que mon dimanche sera magnifique ici et à Mexico, pour mon peuple. »