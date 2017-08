Sergio Perez et son équipier Esteban Ocon vont très probablement se faire gronder en cette fin d’après-midi, car ils ne se sont pas accrochés une fois, mais deux !

Pour le premier accrochage, juste après le départ, Sergio Perez admet sa responsabilité.

"Le premier accrochage est totalement de ma faute," reconnaît Perez. "J’accepte ma responsabilité et j’en suis désolé. C’est au départ que j’ai fait une erreur. Je suis parti trop tard à cause d’une fausse manœuvre et cela m’a privé de la moitié de la puissance. Je ne l’ai pas vu."

Pour le deuxième accrochage, celui qui a provoqué l’intervention de la voiture de sécurité, Sergio Perez rejette en partie sa responsabilité.

"Pour ce qui concerne le deuxième incident, je pense qu’Esteban s’est montré très optimiste, car il n’y avait pas la place pour deux voitures à cet endroit. Il avait toute la ligne droite qui suivait pour effectuer sa manœuvre et c’est donc dommage que nous nous sommes touchés. Nous avons ruiné notre course," ajoute le pilote mexicain.

"Je suis très déçu de moi aujourd’hui, c’est la première fois que je fais quelque chose de mal et je dois le dire," finit par reconnaitre Perez.

"La première collision, j’assume. Pour la 2e je pense que c’était limite, Esteban n’avait pas la place. Cela aurait pu être évité. Il va falloir parler, comme après Bakou."