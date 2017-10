Lors de ce Grand Prix de Sepang, Force India a signé une nouvelle double arrivée dans les points. Cependant les sentiments dans l’équipe sont contrastés : Sergio Perez a été le meilleur des autres avec une convaincante 6e place, tandis qu’Esteban Ocon a enchaîné deux déconvenues (petit accrochage au départ et tête-à-queue).

Sergio Perez a d’autant plus de mérite qu’un virus ne l’a pas abandonné depuis le début du week-end.

« C’était probablement la course la plus dure de ma carrière. J’ai eu peur de devoir laisser tomber ce week-end à un moment donné. C’est juste un résultat incroyable de parvenir à l’arrivée : il me manquait la volonté d’arriver au bout de ce week-end et je dois remercier les docteurs pour m’avoir aidé. Prendre un bon départ était la clef de ma course – dépasser Stoffel Vandoorne pendant les premiers tours aussi. Après cela, j’ai pu gérer ma course et il ne s’est pas passé beaucoup de choses. Nous avons pu prolonger le premier relais et bien gérer les pneus aussi. Il n’y a que Vettel à m’avoir mis la pression, mais ce n’était pas vraiment un combat. Nous avons marqué quelques points importants pour l’équipe et je suis heureux de revenir à la maison avec un bon résultat, après un week-end si difficile. J’espère être de nouveau en pleine forme au Japon. »

La course de Suzuka a lieu dans une semaine seulement : est-ce que ce délai sera suffisant au Mexicain pour être à 100 % de sa forme ?

Même s’il a fini dans les points, à la 10e place, Esteban Ocon a trouvé sa course « décevante » et ne se sent pas vraiment « très heureux » puisqu’il partait tout de même de la 6e place.

« Le contact au premier tour avec Massa a causé une crevaison, et ça a ruiné ma course. J’ai dû rentrer aux stands au deuxième tour et faire presque toute la course avec un seul train de tendres. Quand vous considérez l’état de mes pneus à la fin de la course, c’était bien de marquer un point… L’autre mauvais moment de ma course, c’est quand je dépassais Carlos Sainz, car il m’est rentré dedans. Je n’aurais pas dû me battre avec lui normalement, mais je n’étais pas dans ma position habituelle en raison de la crevaison. Je ne sais pas ce qu’il a fait, mais il a juste bloqué ses pneus, il est allé droit dans ma voiture, et m’a fait partir en tête-à-queue. Donc c’est une course à oublier pour moi parce que le rythme de la voiture était solide, et nous n’avons pu le maximiser. »