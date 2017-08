Le règlement technique 2017 s’avère être une véritable réussite : tous sont satisfaits de la direction que la Formule 1 a prise, en particulier avec les nouvelles voitures jugées beaucoup plus belles et beaucoup plus agressives.

Mais qui dit nouvelle voiture, dit aussi un nouveau défi pour les pilotes. Sergio Perez ne dira certainement pas le contraire.

Le Mexicain révèle que les nouvelles voitures ont eu un effet sur son développement en tant que pilote.

"En fait, j’ai dû beaucoup m’adapter à cette nouvelle génération de voitures," reconnaît-il.

" Et à chaque fois que je roule en qualifications, je fais un pas en avant en plus. Car je suis un pilote capable d’adapter mon style de pilotage et de le modifier. C’est un plus avec ces Formule 1 qui sont très différentes de ce que nous avons connu avant."

Le pilote Force India reconnait cependant qu’il avait déjà quelques atouts dans son jeu, mais d’autres choses étaient à revoir pour rouler au mieux à bord des nouvelles voitures.

"Il y avait certaines choses dans mon style de pilotage qui fonctionnaient déjà bien. Par exemple, savoir bien contrôler la température des pneus arrière. Mais il y avait aussi des mauvaises choses, comme user trop vite les gommes à l’avant."

"Il est très important de comprendre ce genre de choses et de les travailler afin de s’assurer que tu es capable d’extraire le maximum lorsque les qualifications commencent. Et cela marche bien – j’ai jusqu’à présent battu mon coéquipier à chaque qualification, en dehors de Bahreïn, à cause d’un drapeau jaune, et de la Hongrie. Donc cela marche bien."