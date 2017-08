Sergio Perez a profité des vacances pour retrouver les siens au Mexique et se reposer. Mais le pilote Force India a déjà hâte d’en découdre avec sa VJM10 à Spa, un circuit où sa Force India devrait être performante grâce à son puissant moteur Mercedes.

Perez a également hâte de voir ce que vont donner les rapides courbes belges en matière de sensation avec ces F1 2017, très rapides.

"Je me sens frais et détendu après les vacances d’été et j’ai hâte de reprendre la compétition. J’ai eu une très bonne pause estivale, au sein de ma famille, mais maintenant, j’ai hâte d’être de retour en piste," confie le Mexicain.

"La Belgique est l’un des meilleurs circuits pour piloter une voiture de F1. J’adore la nature du tracé, à grande vitesse, l’histoire de ce lieu et vous y rencontrez en plus des fans très passionnés. C’est juste un bon week-end de l’année et il y a toujours un point d’interrogation sur la météo. Il pleut presque toujours au moins une fois par jour."

Perez s’attend don à vivre des sensations inédites à Spa avec les monoplaces de 2017, bien plus rapides avec plus d’appuis et des pneus larges.

"Pouhon, c’est l’un de mes virages préférés de l’année. C’est si rapide et satisfaisant quand vous avez compris comment le prendre. Les voitures de 2017 seront particulièrement spéciales dans cette partie du tour, ainsi qu’à l’Eau Rouge, évidemment."

Comme tout le monde dans le paddock, l’heure est à la définition des objectifs pour la 2e partie de la saison, composée de 9 courses.

"Alors que nous commençons la deuxième partie de la saison, je veux améliorer ce que nous avons fait jusqu’ici. Nous avons été compétitifs, mais nous avons également perdu quelques chances de marquer plus de points que ce qui était possible. J’espère que nous pourrons rattraper ces points perdus lors des courses à venir."