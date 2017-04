En début de semaine, Sauber a fait savoir que Pascal Wehrlein ne pilotera pas du tout en Chine, même lors de la 1ère journée du vendredi.

L’accident que l’Allemand a eu lors de la Course des Champions a un impact beaucoup plus important qu’imaginé en janvier dernier. Alors que le jeune pilote vient tout juste d’arriver dans l’équipe suisse, il n’a pas pu vraiment faire ses preuves : il n’a pas pris part à la moitié des tests de Barcelone et n’a pas non plus participé au Grand Prix d´Australie.

La nouvelle de son forfait pour la course à Shanghai ce week-end a déclenché de nombreuses rumeurs. Il y aurait d’autres raisons que son manque d’entraînement, plus politiques, à son absence.

Le pilote Force India, Sergio Perez, éprouve de la sympathie pour son adversaire.

« J’espère que c’est vraiment juste un problème de forme pour Pascal et rien de pire. Que ça ne soit pas lié à un problème entre Ferrari (motoriste de Sauber) et Mercedes (qui finance le baquet de Wehrlein) » dit-il.

« Espérons qu’il sera de nouveau apte bientôt. »

Le Mexicain se rappelle, lorsqu’il pilotait lui-même pour Sauber, qu’un gros accident à Monaco en 2011 l’a empêché de retourner dans le cockpit, malgré sa grande envie de le faire.

« Je respecte la décision de Pascal. Mais je ne laisserais pas ma voiture à quelqu’un d´autre. En tant que pilote, cela ne t’intéresse pas vraiment d’être en forme à 100%, tu veux dans tous les cas rouler. Même si tu souffres dans la voiture, tu essaies d’en extraire le meilleur. »

« J’ai été dans une situation similaire au Canada en 2011, je n’ai pas eu le droit de piloter, parce que ma commotion cérébrale n’était pas encore guérie. J’ai quand même disputé les courses après celle du Canada, je voulais dans tous les cas retourner tout de suite dans la voiture. Après mon accident, j’ai souffert jusqu’à la pause estivale, pendant 4 ou 5 courses. »

C’est Antonio Giovinazzi, le pilote de réserve de Ferrari qui va de nouveau remplacer Wehrlein en Chine, comme il l’a déjà fait lors des tests hivernaux et à Melbourne.