Sergio Perez a tenu bon de bout en bout. Pressé par son équipe de laisser passer Esteban Ocon, plus rapide, le Mexicain a temporisé en assurant qu’il pouvait arriver de lui-même à passer Daniel Ricciardo devant lui. Finalement, Sergio Perez a laissé s’échapper l’Australien et a résisté, de manière très virile, aux tentatives de dépassement de son jeune coéquipier.

Après la course, Sergio Perez, 5e final de l’épreuve, devait donc défendre son pré carré, alors que l’on pourrait l’accuser de ne pas avoir respecté les consignes de son écurie.

« J’ai passé beaucoup de temps derrière Ricciardo dans la fenêtre du DRS et j’étais vraiment proche de lui. J’avais besoin qu’il commette une seule erreur, un petit blocage de roues, mais il a mené une course parfaite. Il n’a pas fait une seule erreur. »

« Quand l’équipe m’a demandé que je le laisse passer [Ocon], nous arrivions sur des retardataires donc j’ai demandé à ce que l’on me donne ma chance.

« Au bout du compte, j’ai eu 40 tours pour tenter de dépasser Ricciardo et il n’a pas commis une seule erreur. Esteban a passé 40 ou 50 tours derrière moi sur des pneus beaucoup plus frais et il n’a jamais été assez proche pour tenter un dépassement. Finalement, nous avons tous fini où nous méritions de finir. »

« Nous travaillons tous pour l’équipe et je travaille pour Force India et je veux obtenir le meilleur résultat pour eux. Nous devons simplement arriver avec un plan et une solution pour le futur dans le cas où nous nous trouverions de nouveau dans cette situation. Alors, nous saurons quoi faire. »

Il est à noter que Sergio Perez n’est tout de même pas très objectif puisqu’Esteban Ocon a bel et bien tenté une manœuvre de dépassement dans la ligne droite avant la chicane. Mais le Mexicain a alors choisi de fermer la porte à l’intérieur.

Otmar Szafnauer, le directeur des opérations piste, a connu une journée de travail plus animée que de coutume sur le muret des stands. Il assure que Force India n’avait aucune garantie que Esteban Ocon puisse effectivement dépasser Daniel Ricciardo.

« Nous avions envisagé d’échanger les places plus tôt mais Sergio voulait un peu plus de temps et Ricciardo arrivait sur des retardataires. Nous lui avons donné son accord et alors que Sergio essayait de doubler, les Ferrari nous ont rattrapés, et à ce moment, vous ne pouvez pas échanger les positions parce que cela vous prend deux ou trois secondes. »

« La question est : est-ce qu’Esteban avait le rythme pour dépasser Ricciardo ? Vous ne pouvez pas avoir une réponse. Si c’était le cas, alors oui, il aurait fallu le faire. Mais dans le cas contraire, vous perdez du temps et échanger de nouveau les positions empire la situation. Donc c’est une bonne ligne de conduite. Si la réponse avait été oui à 100 %, alors oui, nous l’aurions fait, mais nous ne le savions pas. »