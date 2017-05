Monaco est la date attendue chaque année, que ce soit par les fans ou par les pilotes. Et pour cause : ce circuit allie difficulté, prestige, histoire et glamour.

Sergio Perez attend ce rendez-vous avec impatience. Ce Grand Prix a toujours beaucoup signifié pour lui.

« Quand tu penses à la Formule 1, tu penses à Monaco. C´est la course la plus importante et celle que l´on veut tous gagner. Lorsque j´étais enfant, je rêvais de piloter dans ces célèbres rues et je suis toujours excité de rouler ici, chaque année. Le fait d´avoir fini sur le podium l´année dernière montre que tout est possible. C´est une course tellement unique, un grand temps fort de l´année. »

Comme ses concurrents, le Mexicain est un compétiteur dans l´âme et la course à Monte-Carlo est l´endroit idéal pour satisfaire sa soif d´excellence.

« Monaco est mon circuit préféré parce que c´est le plus grand défi. Je pense que la mise à contribution des pilotes est plus grande comparée à d´autres circuits. Il n´y a aucune place pour la moindre erreur et tu as besoin de prendre des risques pour réaliser une super performance. C´est un test de concentration qui dure presque deux heures, c´est pourquoi c´est une course si difficile. »

Le Grand Prix de cette année va être particulier avec les voitures de 2017 qui sont plus rapides en courbes.

« Les meilleures parties de Monaco sont les sections rapides. La Piscine est impressionnante parce que nous poussons la voiture à de très hautes vitesses et tu dois vraiment être précis avec les bordures. Le Casino est aussi très rapide et avec ces voitures, cela va être un défi. Il n´y a pas de marge, il faut être attentif à ce que la voiture ne sorte pas de la trajectoire dans ces sections. »