Sergio Perez a tiré un trait sur le passé, comme le Mexicain l’explique à Reuters.

Pour celui qui a eu sa chance chez McLaren, et aurait pu l’avoir chez Ferrari, la vie chez Force India est belle. La 4e place du championnat constructeurs obtenue l’an dernier avec la petite équipe basée à Silverstone lui a donné beau sentiment d’accomplissement.

"Je pense que les équipes ont maintenant conscience du travail que je fais, de mes statistiques tout au long de ces années. J’ai beaucoup grandi et je suis certain de faire un travail fantastique, en collaboration avec Force India. Nous continuons à grandir ensemble et à faire de belles choses ensemble," dit-il.

"Quand on voit où en est McLaren, et ce qui est arrivé à ma carrière depuis que je suis parti de cette équipe, c’est positif pour moi," ajoute Perez.

Le pilote Force India rêve évidemment toujours de victoires et de titre mondial. Il sait parfaitement que Ferrari recherchera, peut-être, à remplacer Kimi Raikkonen en fin de saison.

"Je suis à une belle étape de ma carrière, une étape qui me permet d’être prêt si une bonne opportunité se présente, grâce à mes connaissances et mon expérience," pense Perez.

"La question est de savoir si cette opportunité se présentera ou non. Je me sens prêt, sur tous les points, et surtout après avoir vécu des moments difficiles chez McLaren. Cela a permis de construire une grande partie de ma force actuelle. Je comprends le sport, comment il fonctionne."

"Je ne peux rien faire d’autre que de me concentrer à livrer le meilleur travail possible pour Force India et voir ce qui va arriver. Je ne suis pas obsédé par l’avenir. Je veux profiter du présent, profiter du bon élan sur lequel je suis."