Sergio Perez a beau avoir terminé le Grand Prix d’Australie à la 7e place mais il ne se réjouit guère. Selon lui Toro Rosso et Haas F1 disposent, en ce début de saison, d’une monoplace plus compétitive que sa Force India VJM10.

"Toute l’équipe a fait un week-end parfait et j’en suis ravi. Cela nous a permis de maximiser notre résultat en Australie, vraiment. Parce que Williams est trop loin devant nous, Toro Rosso est plus rapide que nous, Haas F1 aussi. Nous avons bénéficié de l’abandon de Grosjean et d’une meilleure stratégie que celles appliquées à Sainz et Kvyat pour aller signer cette 7e place," explique Perez.

"Nous pouvons donc être heureux de notre travail mais pas de notre compétitivité. Melbourne est un circuit étroit et bosselé, où le pilote peut faire un peu plus la différence. Mais quand nous serons de retour sur des circuits plus classiques, nous risquons de souffrir davantage."

La solution ? "Des évolutions pour notre voiture, le plus rapidement possible. Il va vraiment falloir que nous travaillons beaucoup sur notre voiture."

"Nous avons vu dans le passé que Force India ne fait pas toujours les meilleurs débuts de saison. Celui-là fait partie des meilleurs de ces 4 dernières années. C’est donc encourageant mais nous savons que nous n’avons pas terminé la course à notre vraie place."

Et les faiblesses ? "Nous en avons réglé pas mal depuis les essais hivernaux mais il y en a encore, notamment sur l’arrière. Nous n’arrivons pas vraiment à bien équilibrer notre voiture, nous devons vivre avec beaucoup de sous-virage. C’est ce qu’il faut régler en priorité."