Force India n’a pas les ressources des plus grandes équipes et Sergio Perez s’en est rendu compte lors de la journée d’hier, à Barcelone.

Selon le Mexicain il y a des choses très importantes à corriger sur la première version de la VJM10, celle mise en piste pour cet hiver.

Malheureusement les solutions mettront un peu de temps à arriver.

"Nous avons beaucoup appris sur notre voiture lors de cette journée de mercredi. Nous avons recensé pas mal de problèmes, des faiblesses pour être précis, sur notre voiture. Ces faiblesses sont assez critiques, je dois l’admettre," reconnait Perez.

"Il faudra du temps pour les résoudre. Nous avons pu les répertorier, les faiblesses peuvent être corrigées assez facilement mais cela va prendre du temps. J’espère que nous pourrons en résoudre la plupart pour Melbourne, avec des évolutions, des modifications. Mais ce ne sera pas avant la 2e ou la 3e course que nous pourrons voir notre véritable niveau."

Selon Perez, Force India s’attend donc déjà à connaitre un début de saison difficile. Mais la suite devrait mieux se passer.

"Je suis d’un naturel optimiste. Les essais à Barcelone sont une chose, la performance à Abu Dhabi, en fin de saison une autre, et c’est très différent. Il y a beaucoup de développement possible avec ces nouvelles F1. Je suis très optimiste pour cette saison. Nous en saurons plus lors des deux derniers jours sur notre performance pour ces premiers Grands Prix, en attendant les corrections nécessaires sur la voiture."

"Je sais que l’équipe va faire son maximum pour changer le maximum de choses avant l’Australie, d’autant plus que certaines de ces choses sont assez faciles à changer," conclut le Mexicain.