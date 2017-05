Après un début de saison impressionnant, Sergio Pérez espère continuer sur sa lancée à Monaco où il avait terminé sur le podium l’an dernier dans des conditions changeantes. Lui et Ocon ont emmené les deux Force India dans les points depuis le début de saison, ce qui en fait la seule équipe à avoir marqué à chaque course avec ses deux voitures.

Avec 53 points et seulement 19 de retard sur Red Bull, Force India effectue le meilleur début de saison de son histoire et a déjà largement distancé Williams, cinquième au classement. L’objectif non avoué est d’aller se battre avec Red Bull en certaines occasions.

"J’aime à penser qu’on le pourrait donc c’est l’objectif" explique Pérez. "Red Bull est encore devant mais Barcelone est l’un de nos pires circuits et si nous continuons à faire mieux que nos capacités initiales, tout peut se passer, surtout ce week-end, et je ne suis qu’à trois points de Ricciardo".

Force India a notamment profité de la fiabilité défaillante des Red Bull pour tenir le rythme en termes de points, surtout après les 22 unités marquées par Pérez et Ocon en Espagne.

"Je ne suis qu’à un point de Verstappen et à trois de Ricciardo alors qu’ils pilotent une voiture qui est certainement plus rapide d’une seconde à chaque Grand Prix. Notre équipe se surpasse compte tenu de notre rythme, nous battons Williams qui est pourtant un peu plus rapide que nous, surtout lors des premières courses de la saison".

"L’équipe travaille très bien, nous sommes conscients de notre déficit en rythme pur et nous essayons toujours des choses différentes en qualifications, en course, et surtout cette année où la position en piste est essentielle. La fiabilité est très bonne, c’est incroyable de voir que j’ai terminé 15 courses consécutives dans les points d’autant que je n’avais pas toujours le rythme pour finir dans les points".

Pérez est conscient d’une part de chance et s’appuie sur tous les événements possibles pour marquer un maximum de points : "Nous n’étions pas très rapides en début de saison et nous avons fait mieux que ce que nous pouvions espérer. Avec des stratégies différentes, grâce aux accidents devant nous, il s’agit surtout de maximiser notre potentiel et sur ce plan, l’équipe a fait un travail exceptionnel".