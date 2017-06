Pour la première fois cette saison, les deux pilotes Force India se sont retrouvés en lutte directe lors du Grand Prix du Canada, où ils se battaient pour une place sur le podium face à Daniel Ricciardo. Estéban Ocon, plus rapide que Sergio Pérez, n’a pas pu dépasser son équipier qui a justifié son refus de lui ouvrir la porte en expliquant qu’il se pensait capable d’aller chercher la Red Bull.

Le Mexicain a confirmé que lors du débriefing interne à l’équipe, ses ingénieurs lui ont avoué que le Français n’avait pas le rythme pour aller chercher Ricciardo, ce qui avait poussé Force India à ne pas obliger Pérez à laisser passer Ocon, bien que cela ait coûté une place à chacun des deux pilotes au profit de la Ferrari de Vettel.

"Je suis ce que dit mon équipe" explique Pérez aujourd’hui à Bakou. "Ils ont plus d’informations que nous tous. Je pense qu’ils ont senti qu’Estéban n’avait pas la possibilité de le dépasser non plus et je les crois. Nous en avons reparlé, une fois après la course et une fois dans la semaine suivante. L’équipe a confirmé que si nous étions encore dans la même situation, la même décision serait prise. Ils nous laisseront nous battre sans consigne d’équipe et ils n’ont pas senti le besoin d’en donner".

"La différence de 13 tours sur les pneus à Montréal n’était pas énorme car il y avait peu de dégradation sur le circuit. L’équipe a toutes les informations et ils ont dit que si la situation se présentait de nouveau, sur un circuit du même type, ils feraient la même chose car c’était la bonne décision".

Pérez avait impressionné à Bakou l’an dernier, en signant le deuxième temps en qualifications et en signant un podium après avoir été pénalisé pour un changement de boîte de vitesses.

"Nous avions un très bon rythme tout au long du week-end et nous avions réussi grâce au rythme pur. J’espère que nous pourrons viser le podium cette année. S’il y a une course où nous pouvons nous rapprocher des meilleurs, c’est celle-ci. C’est une très bonne chance pour nous" conclut le Mexicain.