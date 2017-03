Après avoir pris de la masse musculaire durant l’hiver pour se préparer aux nouvelles monoplaces, Sergio Pérez avoue avoir aujourd’hui perdu entre deux et trois kilos depuis les essais de Barcleone, où il a été constaté que la VJM10 était un peu trop lourde.

"L’un des problèmes était le poids de la voiture, je suis sûr que chaque équipe trouve des faiblesses, mais il était important pour nous de les identifier aussi vite que possible et de travailler dans la bonne direction" explique le Mexicain.

"J’ai fait mon maximum ces dernières semaines pour perdre du poids depuis les essais de Barcelone. Je suis plus lourd que l’an dernier, car je me suis plus entraîné et que j’ai développé ma masse musculaire, mais j’ai suivi un régime drastique depuis Barcelone. J’ai perdu deux ou trois kilos, nous avons des difficultés avec le poids mais je pense que nous parviendrons à les résoudre".

Pérez pense toutefois que la solution sera vite trouvée, si ce n’est pas déjà le cas : "Ce sera réglé rapidement, si ce n’est pas ce week-end, ce sera en Chine ou au plus tard à Bahreïn. Cette saison en particulier, nous allons avoir énormément d’évolutions, et ce sera le cas pour tout le monde. Mais je suis très confiant pour nous, je pense que ce n’est pas notre position en début de saison qui est importante, mais celle où nous serons à la fin d l’année".

Autre grande nouveauté esthétique, la Force India sera rose cette saison avec l’arrivée du sponsor BWT, une entreprise de traitement de l’eau. Son pilote pense qu’une telle livrée rentrera dans l’histoire de la F1.

"J’ai vu la voiture en vrai pour la première fois hier et elle est impressionnante, très différente. Je pense que cette voiture rentrera dans l’histoire uniquement grâce à sa livrée. Je ne pense pas qu’un pilote voudra se faire dépasser par une voiture rose ! Elle est belle et nous sommes heureux d’accueillir un partenaire aussi important" explique-t-il au sujet de BWT.

"L’équipe est dans une bonne position, c’est une grande aide d’avoir un tel partenaire qui nous aidera autant financièrement. De mon point de vue, c’est également très bien de voir de grandes entreprises s’intéresser à l’équipe, cela veut dire qu’elle fait partie des plus importantes de la Formule 1".

Malgré des craintes à ce sujet, Pérez est heureux de voir que la livrée est plutôt bien accueillie : "Tout le monde en parle à Mexico et pas seulement. Une fois que la voiture sera en piste, les gens en seront très heureux, c’est génial pour notre sport d’avoir une telle originalité".