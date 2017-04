Sergio Perez n’est pas totalement satisfait des performances de sa nouvelle Force India. Selon le pilote mexicain, la VJM10 serait même moins rapide que la Toro Rosso ou la Haas en performance pure.

« Je pense que pour le moment, nous ne sommes pas aussi rapides que nous l’aimerions, donc nous devons simplement marquer des points et saisir toutes les opportunités jusqu’à ce que nous puissions améliorer notre voiture. »

« Pour le moment, nous sommes la 7e ou 8e équipe la plus rapide. En termes de rythme pur, sur un tour, nous devons rattraper le retard. En course, ça ne va pas non plus beaucoup mieux. Nous sommes probablement, dans le milieu du peloton, derrière toutes les équipes pour le moment. Le jeu va être de pouvoir rattraper ce retard autant que nous le puissions et plus que les autres. »

Force India paie-t-elle aujourd’hui le développement intensif de la saison 2016, où l’écurie était en lutte contre Williams pour obtenir la 4e place ? Sergio Perez ne le croit pas.

« Non, nous nous sommes pleinement concentrés au bon moment sur la voiture de cette année. Bien sûr, la voiture est née avec quelques faiblesses. Nous les avons identifiées très tôt. Cela peut faire une bonne différence. »

« Nous allons pas mal développer la voiture à chaque course. C’est juste une course au développement cette année. Par rapport à l’an dernier, je pense qu’à un moment, nous étions 50 points derrière Williams. Je crois que l’équipe peut bien développer la voiture. »

« Nous ne sommes pas pour le moment au niveau où nous aimerions être, mais je pense que tout le monde dans l’équipe est très optimiste : nous y arriverons. »

Force India prévoit toutefois un pack d’évolutions majeures pour le mois de juin. Il devrait être prêt pour le Grand Prix du Canada.

« En attendant nous allons devoir maximiser toutes nos opportunités, comme nous l’avons fait à Melbourne » conclut Perez.