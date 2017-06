Sergio Perez a enfoncé le clou face à son équipier, Esteban Ocon, qu’il tient pour responsable de leur accrochage en course hier à Bakou.

Le Mexicain estime que Force India a tout simplement perdu la course dans cet incident.

"A ce moment de la course, il n’y avait que Lewis, Sebastian et Felipe devant moi. C’est donc dommage d’avoir eu cet accrochage car nous aurions pu gagner cette course et même faire le doublé. Je suis vraiment déçu mais je ne pouvais rien faire pour éviter l’accident."

Perez veut absolument que cette situation soit "réglée en interne pour que cela ne se reproduise pas. Nous faisons partie d’une équipe et notre responsabilité c’est de penser à l’équipe d’abord... surtout quand on voit le résultat qu’on a loupé à Bakou."

Robert Fernley, le directeur adjoint, va donc passer les prochains jours à calmer les esprits et à remettre les choses à plat. Il ne parle pas de victoire perdue cependant.

"On peut refaire la course avec des si. Mais si nous avions pu rester en tête de la course, nous aurions pu finir sur le podium avec une, peut-être même les deux voitures. Mais c’est à cause de nous qu’il y a eu le drapeau rouge. Et sans le drapeau rouge, Hamilton n’aurait pas eu son problème de repose-tête, qui était bien fixé avant l’arrêt de la course. Et donc il aurait gagné."

"Nous aurions pu battre Vettel et Ricciardo sans le drapeau rouge. C’est dommage de louper un podium dans une course avec tant d’actions mais c’est la nature du sport automobile. Ce qui est arrivé entre nos pilotes sera discuté en interne. Pour l’instant nous pensons que c’est du 50/50. Mais nous allons analyser ça de manière professionnelle. Et nous reviendrons plus forts en Autriche."