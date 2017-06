Avec 44 points marqués jusqu’à présent, Sergio Perez s’affirme comme le « meilleur des autres » cette saison et parvient même à titiller Max Verstappen – qui n’est pas aidé par la fiabilité de sa Red Bull il est vrai.

Le Mexicain connaît un début de saison particulièrement prolifique. Comment l’explique-t-il ?

« Je remercie l’équipe. Avec le recul, je me rappelle qu’au début de la saison nous étions probablement l’une des équipes les plus lentes du plateau. Et cependant nous avons réussi à obtenir des résultats formidables. Depuis lors, nous avons développé la voiture et maintenant, nous sommes l’une des forces de la grille, donc je suis vraiment heureux et confiant. Il y a toujours 12 courses à disputer cependant, donc c’est encore un long chemin. »

Sergio Perez capitalise aussi sur son expérience en F1 comme au sein de Force India.

« Je pense qu’être avec l’équipe depuis si longtemps aide définitivement au niveau de la confiance, de l’environnement… cela rend les choses beaucoup plus faciles et bien meilleures pour nous. »

Le coéquipier d’Esteban Ocon refuse encore de se donner un objectif chiffré pour la fin de la saison, mais on peut parier que l’appétit vient en mangeant….

« Je veux maximiser chaque week-end, maximiser chaque opportunité que l’équipe me donne, et si je le fais je serai très heureux. Je n’ai pas de classement final à l’esprit, parce que vous ne savez jamais comment la saison se déroulera et évoluera lors des prochaines courses. »

Ferrari et Renault ne seraient pas insensibles aux récentes performances de l’ancien pilote Sauber. Mais Sergio Perez assure n’être en discussion avec aucun top-team pour le moment.

« Pas pour le moment, non. Je pense qu’il est toujours trop tôt dans la saison, mais je pense certainement que je fais du bon travail. Nous verrons si je reçois des appels ! »

Sergio Perez a déjà conduit pour une écurie de pointe : c’était avec McLaren, en 2013. Cette saison s’était finalement conclue par un départ précipité du Mexicain. Aujourd’hui, il pense que cette mauvaise expérience l’aura servi pour revenir plus fort.

« Je pense que j’ai toujours été rapide depuis mon arrivée en F1. Mais si vous savez pourquoi vous êtes rapide ou pourquoi vous êtes lent, ça fait une différence énorme pour votre saison et votre carrière. J’ai réalisé ce qui s’était mal passé avec McLaren et je l’ai analysé avec une grande attention. Premièrement, c’était parce que nous avions une voiture vraiment mauvaise. Deuxièmement, c’était parce que mon expérience n’était pas celle que j’ai maintenant. Je n’analysais pas assez les choses. Donc je me suis beaucoup amélioré de ce côté. Maintenant, je comprends pourquoi je suis rapide, pourquoi je suis lent, ce que je dois faire pour être rapide. Quand j’ai un problème, je m’en tire plus rapidement que par le passé, donc je pense que je me suis grandement amélioré. »