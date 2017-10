Sergio Perez affirme être de retour totalement en forme pour le Grand Prix du Japon, après avoir souffert d’un virus lors de la course en Malaisie, la plus exigeante physiquement de la saison.

Le Mexicain avait dû être placé deux fois sous perfusion, après les qualifications et la course.

"Maintenant tout va bien ! Je suis à 100% pour ce week-end," lance-t-il dans le paddock de Suzuka.

"J’ai eu un gros virus, qui m’a durement touché et m’en remettre m’a pris pas mal de temps. Mais lundi déjà je me sentais nettement mieux."

"Je peux avouer que dimanche, ça a été ma course la plus dure de ma carrière sur le plan physique. Vraiment difficile. C’est comme si je n’avais pas de force musculaire. J’ai eu donc pas mal de chance d’avoir une course facile, sans grosses batailles à mener."

Perez révèle qu’il aurait pu manquer le Grand Prix.

"Jeudi, et vendredi matin, j’ai pensé que je n’étais pas capable de faire tout le week-end. Heureusement on a peu roulé vendredi, il y a eu la pluie qui m’a aidé. Ma condition s’est améliorée assez pour que je puisse poursuivre."

Le Mexicain espère marquer de bons points encore ce week-end à Suzuka.

"Notre voiture devrait être bonne ici. A Sepang, nous avions déjà un très bon rythme. Je ne m’inquiète pas trop, notre VJM10 a su montrer son potentiel sur tous les circuits."

"Le développement doit se poursuivre, il servira de toute façon pour 2018. Nous devons résoudre nos problèmes, corriger nos points faibles, afin de commencer la saison à venir du meilleur pied parce que nous aurons des concurrents plus forts. McLaren en premier lieu, Renault aussi."

Evidemment, pas un seul mot ou commentaire de Perez et de son équipe sur la nouvelle arrestation de Vijay Mallya en Angleterre cette semaine. L’équipe est cette fois directement visée comme étant une des destinations du blanchiment d’argent supposé de l’Indien.