Sergio Perez reconnait que le circuit de Bahreïn a révélé toutes les faiblesses de la Force India VJM10.

Le Mexicain, qui a tout de même réussi à rentrer dans les points, comme son équipier Esteban Ocon, s’attend toutefois à un meilleur week-end en Russie.

"Je pense que Sotchi nous conviendra un peu mieux. A Bahreïn, toutes nos faiblesses ont été révélées d’un seul coup. Ce qui nous manque est devenu plus évident, même si le week-end n’a pas été évident pour moi à cause de nombreux problèmes jusqu’aux qualifications," explique aujourd’hui Perez dans le paddock du GP de Russie.

"Sakhir, étant donné le tracé, allait toujours être une course très difficile pour nous. C’est comme ça, je pense que ça restera comme une des courses les plus difficiles de l’année pour nous. Alors c’est pour ça que je pense qu’à Sotchi, ici, nous serons plus compétitifs."

Pressé d’en dire plus, Perez ajoute : "Sakhir est un circuit très abrasif, il faut donc beaucoup d’adhérence à l’arrière et c’est ce qui nous manque. Des appuis et de la stabilité au freinage. A Sotchi, c’est une des pistes les plus lisses. Cela va vraiment nous aider, ça va faire une grande différence pour nous."

Les lignes droites de Sotchi, entrecoupées de virages à 90°, nécessitent aussi un bon moteur. Perez relativise l’avantage du moteur Mercedes dont dispose sa Force India.

"Je pense vraiment que Ferrari est au même niveau maintenant. Et Renault n’est pas si loin. Nous n’avons vraiment un avantage que par rapport à Honda. Ferrari et Renault ont vraiment bien travaillé pour rattraper Mercedes."

Perez attend maintenant les évolutions de Barcelone pour en savoir plus.

"Oui, nous verrons là-bas où nous en serons par rapport à tous les autres. Pour l’instant nous sommes la 4e équipe, c’est pas mal parce que ça veut dire que nous avons bien optimisé ce que nous avons. Mais nous savons que nous pouvons beaucoup progresser avec les bonnes évolutions."