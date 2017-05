Sergio Perez et Esteban Ocon ont, encore une fois, tiré le meilleur des opportunités offertes lors de la course en ralliant tous les deux l’arrivée dans les points, pour la 5e fois consécutive.

Cependant ce résultat reste provisoire : Force India a été convoquée chez les commissaires parce que les numéros sur les voitures, qui doivent être plus visibles depuis ce Grand Prix d’Espagne, ne sont pas conformes à l’article 9.2 du règlement sportif !

On doute que les voitures soient exclues pour cela mais une belle amende attend peut-être l’équipe indienne.

En attendant les pilotes ont exprimé leur joie.

"C’est super, je suis vraiment content de ce résultat. Cinquième, dix points, on termine dans le top 5 : c’est énorme ! Maintenant, il y a des circonstances, forcément avec plusieurs abandons, mais j’ai réalisé un bon premier tour et au final on est à chaque fois là, à marquer des points, et c’est ce qu’il faut faire. Donc on a hâte de continuer à faire de bons résultats dans le futur," déclare le Français.

"Pour Monaco, j’ai confiance, bien sûr. On ne peut avoir que confiance en faisant une septième place à Sotchi et une cinquième place ici à Barcelone. Après, nous allons devoir continuer à faire du bon boulot et continuer à faire de bons résultats comme ceux-ci pour être bien placés en fin de saison."

Le Mexicain ajoute : "C’est un jour incroyable pour nous. Nos principaux rivaux n’ont pas marqué beaucoup de points. L’équipe fait encore une fois un travail fantastique. 15 points inscrits de manière consécutive. L’équipe s’arrange toujours pour nous mettre dans une excellente position et la cohérence dont elle fait preuve lui donne beaucoup de crédibilité. Et c’est la clé pour rester hors des problèmes en piste. Il est difficile de développer notre voiture autant que les grandes écuries, mais nous espérons de tout cœur que nous allons pouvoir conserver notre élan actuel."