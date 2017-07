Les pénalités infligées aux pilotes suite à des problèmes techniques soulèvent toujours la question de leur utilité et de leur justesse, puisque l’homme est souvent moins responsable que la machine. Mark Webber jugeait il y a peu que les équipes devaient être pénalisées (avec des points en moins au championnat constructeurs), et non les pilotes qui le sont déjà par le souci technique en question.

"C’est difficile à dire" reconnaît Sebastian Vettel. "Nous comprenons ce que Mark a voulu dire en tant que pilotes et il a certainement raison, mais dans un autre sens il faut se plier aux règles et les équipes doivent les suivre. La F1 est devenue tellement compétitive qu’il faut toujours chercher une chose que l’autre n’a pas trouvée et développer, par exemple, une nouvelle boîte de vitesses qu’on changerait à toutes les courses... donc c’est difficile".

"Je comprends son point de vue" poursuit Lewis Hamilton. "Je n’ai pas trop eu le temps d’y réfléchir mais j’imagine qu’il est très difficile d’implémenter une telle chose. On fonctionne en équipe et si le pilote fait une erreur, l’équipe entière est pénalisée donc si l’équipe fait une erreur collective ou qu’elle rencontre un problème de fiabilité, cela frappe tout le monde. D’autant que si vous changez de moteur pour une raison de fiabilité, vous pouvez injustement gagner de la puissance très souvent".

Les pilotes restent donc réalistes quant à la manière dont les équipes toutes entières sont touchées par les problèmes. Une acceptation de l’aspect collectif de la Formule 1 que Kevin Magnussen n’est pas sûr d’approuver totalement.

"C’est frustrant pour le pilote mais aussi pour l’équipe. En effet, l’équipe entière est touchée quand le pilote fait une erreur. Mais s’il y a une casse mécanique, la faute revient bien plus à l’équipe. Je pense que l’on pourrait trouver une solution comme retirer un point au classement des constructeurs plutôt que de pénaliser la place de départ en course. Mais je n’y pense pas trop" analyse le Danois.

"Je ne sais pas, on devrait peut-être mettre des amendes en place mais les équipes pourraient faire faillite" argumente quant à lui Max Verstappen. "Dans un sens, c’est comme cela que l’on peut gagner un championnat, grâce à la fiabilité, et c’est une bonne chose pour les constructeurs de montrer qui est le plus fiable".

Felipe Massa, quant à lui, possède un avis tranché à l’inverse de la jeune garde, estimant que ces règles ne sont pas là pour rien : "Je pense que c’est nécessaire, sans quoi les équipes changeraient tout le temps de moteur et ça ne serait pas une bonne chose".

"S’il y a la règle qui impose de n’utiliser que quatre moteurs par an, les équipes doivent se battre pour la respecter ou alors, payer le fait qu’elles en utilisent davantage. Il est vrai que c’est parfois trop, comme on a pu le voir avec McLaren qui a déjà assez de difficultés comme cela, mais sinon ce sont les règles".

En Autriche, Lewis Hamilton a bien souffert avec sa pénalité de 5 places sur la grille, pour problème de boîte de vitesses. Que pense Toto Wolff ?

"Les pénalités ont trop d’impact sur le championnat, de manière générale," reconnait le patron de Mercedes F1.

"Je souhaite toujours que celui qui est le plus rapide ait des chances de gagner la course. Donc je crois aussi que ces pannes ne devraient pas autant pénaliser les pilotes."

"D’un autre côté, la situation doit rester sous contrôle. Parce que si nous ne pénalisons plus ou pas assez alors tout le monde va changer de boîte de vitesses, de moteur, et ainsi de suite... Les coûts iront en explosion à nouveau."

"Ce que j’espère ? C’est qu’avec un gars aussi expérimenté que Ross Brawn à la tête de la F1 maintenant, il y aura de bonnes décisions prises pour changer cette situation."