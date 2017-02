L’équipe Williams a confirmé ce matin que Paul di Resta avait prolongé son contrat en tant que pilote de réserve.

L’Ecossais, qui avait débuté sa carrière en Formule 1 en tant que pilote d’essais de Force India en 2009, a effectué trois saisons pour le compte de l’équipe indienne, entre 2011 et 2013, après avoir remporté le titre DTM en 2010.

Di Resta était devenu pilote de réserve de Williams l’année dernière. Il sera appelé à piloter la FW40 cette année en cas de problème pour Felipe Massa ou Lance Stroll.

"Je suis ravi de rester chez Williams en tant que pilote de réserve pour la saison 2017. Je suis impatient d’apprendre les procédures et les systèmes de la FW40 et comprendre les nouvelles règles. Merci à Claire et à Williams pour leur soutien."

"C’est bien pour nous de pouvoir garder quelqu’un d’expérimenté comme Paul," ajoute Claire Williams. "Sa connaissance de la Formule 1 sera précieuse, notamment pour les nouvelles règles mises en place cette année. Paul a été un bel atout de notre équipe l’an dernier et c’est super de pouvoir continuer à travailler avec lui en 2017."