Pat Symonds a rejoint les acteurs de la F1 qui ont été mandatés pour aider à dessiner le prochain règlement de la Formule 1. Cette équipe est mise en place et supervisée par Ross Brawn, le nouveau maître technique de la discipline.

Brawn veut notamment réformer le système de pénalités pour les changements intempestifs de moteur et de boîte de vitesses, qu’il envisage de remplacer par des points de pénalité au championnat constructeurs, et veut également revoir le dessin des monoplaces de manière à pouvoir en retirer le DRS.

"Je soutiens évidemment cela" avoue Max Verstappen. "L’équipe ou le motoriste devraient être pénalisés, pas le pilote, mais je ne pense pas que ça devrait être des points de pénalité, plutôt une amende. Quelques millions par exemple, afin que de mauvaises performances les pénalisent réellement".

Pat Symonds souhaite participer activement à l’élaboration du nouveau règlement et souhaite le faire avec un groupe développé : "Nous sommes actuellement quatre mais cela montera à douze personnes. Nous nous voyons régulièrement à Londres et nous utilisons nos expériences personnelles pour établir les nouvelles règles. C’est une tâche très intéressante et je suis ravi de travailler de nouveau avec Ross".