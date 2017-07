Antonio Giovinazzi courra de nouveau avec Haas ce vendredi matin. Après Silverstone, le pilote italien connaîtra donc sa deuxième expérience avec l’écurie américaine. Günther Steiner, le directeur d’équipe, est ravi de refaire confiance à un pilote qui a semble-t-il donné satisfaction.

« La performance d’Antonio fut bonne. Il a fait ce que nous lui avions demandé et son feedback était excellent. Il a de l’expérience. Il a fait deux courses et il a réalisé quelques essais hivernaux pour Sauber cet hiver, mais il nous surprend toujours sur son retour d’expérience. Il est très professionnel et il est également rapide. »

Günther Steiner reconnait toutefois qu’il est dommage de faire perdre du temps de piste au titulaire habituel, Kevin Magnussen.

« Ce n’est pas idéal, mais cela fait partie du jeu. Nous devons donner leur chance aux jeunes pilotes pour rentrer en F1 parce que c’est très difficile de nos jours, puisqu’il y a très peu de tests. En tant qu’équipe, nous devons prêter attention aux jeunes pilotes et c’est pourquoi nous laissons courir Antonio, et Kevin nous aide beaucoup en donnant son accord. »

« Nous faisons avec Antonio le même programme qu’avec Kevin ou Romain, parce c’est ce que nous devons faire un week-end de course. Le travail, c’est principalement apprendre le comportement des pneus pour le week-end. »

Steiner porte un œil forcément attentif sur le vivier de jeunes qui courent actuellement en GP3 et en F2.

« Ce sont les deux bonnes séries si vous voulez rentrer en F1 parce que les voitures sont très bonnes et vous courez sur des circuits de F1. Donc cela permet non seulement aux pilotes d’apprendre les pistes, mais aussi de rencontrer des gens de la F1, d’apprendre la culture de la F1. »

Le passage à la F1 est forcément un fossé considérable à franchir. Quelles seraient, selon Günther Steiner, les principales différences avec les catégories juniors ?

« Je crois qu’avec les nouvelles voitures, c’est principalement le défi physique en raison des plus grandes Forces G. Et ensuite, mentalement, c’est le nombre de personnes avec qui il faut travailler. C’est impressionnant, l’étape que vous faites entre la F2 et la F1 – la complexité du sport, des voitures. Pour les jeunes, c’est assez brutal. Cet environnement complexe, c’est aussi important que l’aspect physique ou le pilotage, parce qu’après le GP3 ou la F2, vous êtes bien préparés. L’environnement de la F1 vous plonge dans le stress. Et il est plus difficile de faire face à cet environnement que de conduire. »