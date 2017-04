Pascal Wehrlein sera bien de retour au volant de la Sauber C36 en Chine, ce vendredi à Shanghai. Mais il n’est pas certain que l’Allemand roule plus que les Libres 1.

Ce n’est pas encore officiellement confirmé mais l’Allemand devrait participer à la première séance d’essais libres, et peut-être à la 2e, avant de dire à son équipe s’il se sent capable de disputer le reste du week-end et, notamment, la course de 305 kilomètres dimanche.

Wehrlein a intensifié sa préparation physique depuis Melbourne, mais il n’est pas certain que cela suffise à le faire tenir la distance du Grand Prix.

Sauber souhaite évidemment savoir au plus vite si l’Allemand peut rouler ou non lors de la course, afin de faire entrer en lice Antonio Giovinazzi, le pilote de réserve de Ferrari, le plus tôt possible.

L’Italien pourrait ainsi bénéficier des Libres 2 et 3 pour se préparer aux qualifications et à la course, le cas échéant.