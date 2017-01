Les organisateurs de la Course des Champions ont annoncé que Pascal Wehrlein a été contraint par les docteurs de déclarer forfait pour le 2e jour d’épreuve, la Coupe des Nations, qui démarre ce soir à 18 heures (heure française).

L’Allemand, qui devait faire équipe avec Vettel, a été victime d’un accident hier lors de la Course des Champions, partant en tonneau avec un passager au volant d’un Polaris Slingshot.

"Je suis vraiment désolé de ne pas participer à la Coupe des Nations. J’avais vraiment envie de reprendre le volant et je me sens bien mais les docteurs ont pris des mesures de précaution en me demandant de me reposer. Je vais suivre leur conseil," explique Wehrlein.

"C’est dommage mais ma vraie priorité c’est la saison de Formule 1. Je suis triste de manquer l’action mais je souhaite le meilleur à mon équipier Sebastian Vettel et aux autres concurrents pour cette nouvelle journée."

La ROC n’a pas encore annoncé qui remplacerait Pascal Wehrlein dans la Team Allemagne... il n’y avait pas d’autres Allemands qu’eux présents à cette édition de la ROC à Miami.

Revoir la vidéo du crash :