A l’occasion de cet interlude entre les essais hivernaux et le début de saison, programmé en fin de semaine prochaine à Melbourne, Pascal Wehrlein est revenu sur son intégration dans l’équipe Sauber, qui a commencé par une visite de l’usine.

"Elle est très impressionnante, surtout en arrivant de Manor qui avait de petites infrastructures" avoue l’Allemand. "La soufflerie est énorme, comme toutes les infrastructures, tout est là pour que l’équipe soit au mieux".

Avec sa nouvelle structure, le protégé de Mercedes espère trouver le chemin vers les points, qu’il n’a trouvé qu’à une seule reprise avec Manor. Avant tout, il faudra au mieux exploiter cette nouvelle monoplace.

"Mes objectifs seront d’atteindre mon niveau maximum de performance. Si en fin de saison, nous pouvons dire que nous avons fait notre maximum, nous serons satisfaits. Nous devrons attendre les deux ou trois premières courses pour savoir où nous en sommes en termes de performance mais le plus important est de progresser durant la saison et de bien faire évoluer la voiture".

Wehrlein explique également ce qui l’attend au volant de cette nouvelle voiture, répondant à une réglementation totalement nouvelle : "Le plus grand défi est la nouvelle voiture avec l’appui supplémentaire, les pneus plus larges, il y a tellement de choses à apprendre, il faudra le faire au plus vite et s’adapter au mieux".

Il se félicite également de l’ambiance au sein d’une équipe qu’il découvre tout juste, et loue la motivation ressentie dès les premiers jours : "Il y a un très bon esprit, l’an dernier Sauber était en dessous de son niveau attendu et l’on sent que tout le monde veut donner le maximum, montrer un meilleur niveau que l’an dernier, et c’est aussi mon esprit car je veux réussir".

Enfin, il découvrira un troisième équipier en deux saisons, puisqu’il avait collaboré avec Haryanto et Ocon l’an dernier. Le peu qu’il sait d’Ericsson tient plus de leurs luttes en piste l’an dernier que de moments passés avec le Suédois.

"J’ai piloté contre Marcus l’an dernier pour la première fois, nous étions adversaires car nous étions dans deux équipes. Il montre beaucoup de respect en piste et en dehors, nous avons une très bonne relation jusqu’ici et nous voudrons faire une bonne saison ensemble" conclut-il.