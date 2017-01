Le gouvernement britannique a récemment fait voter une loi qui permettrait, en théorie, de faciliter l’organisation d’une course au coeur d’un centre ville. Entre les lignes, il faut y voir la possibilité pour la Formule 1 de courir un jour dans le centre de Londres.

Mais le porte-parole du maire de la capitale anglaise, Sadiq Khan, indique que pour l’instant la ville n’a reçu aucune proposition concernant l’arrivée de la Formule 1.

Chase Carey, qui a pris la place de Bernie Ecclestone, a évoqué cette semaine l’avenir du Grand Prix de Grande-Bretagne. Silverstone perdant de l’argent chaque année, l’idée d’une course à Londres avait refait surface et Carey trouve évidemment l’idée attractive "sans aucun doute".

Le maire de Londres souhaite toutefois savoir quel impact une course de Formule 1 aurait en termes de pollution mais surtout de perturbations pour les habitants.

"Avant que nous recevions une proposition et que nous ayons une meilleure compréhension des infrastructures nécessaires pour organiser un Grand Prix de Formule 1, il nous est difficile de commenter sur ce qui est possible ou pas possible de faire," ajoute le porte-parole de Londres.