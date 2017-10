Renault F1 a connu un Grand Prix de Malaisie difficile conclu par la seizième position de Nico Hülkenberg.

Nico partait du huitième rang avec des Pirelli Supertendres (rouge) avant d’effectuer rapidement un arrêt pour chausser de nouvelles gommes Tendres (jaunes). Il repassait en Supertendres lors d’un second passage aux stands nécessité par des raisons de sécurité

« C’était un dimanche très décevant qui a commencé par un départ loin d’être fantastique. Nous avons perdu quelques positions au premier virage et nous étions dès lors sur la défensive pour la suite. Il y a eu des moments difficiles, nous avons été bloqués dans le trafic et j’ai dû m’arrêter à deux reprises. J’ai pris de gros risques pour essayer de remonter et c’est dommage que nous n’ayons pas pu montrer la vitesse et le potentiel de la voiture. Nous essaierons de connaître une meilleure course dimanche prochain. »

Après deux tête-à-queue en course, son équipier Jolyon Palmer a fait un peu mieux et s’est classé quinzième. Jolyon s’élançait depuis la douzième place avec un train de Supertendres avant d’accomplir un seul arrêt pour passer des Tendres neufs.

« Le début du Grand Prix n’était pas formidable. J’ai ensuite suivi Nico une bonne partie de la course avec quelques beaux dépassements. Après cela, la voiture m’a échappé. Je ne sais pas vraiment pourquoi. C’était surprenant et nous avons alors presque tout perdu. Allons de l’avant en nous projetant vers la semaine prochaine. »