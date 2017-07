8e sur la grille de départ, Stoffel Vandoorne visait ses premiers points de la saison aujourd’hui à Silverstone.

Malheureusement pour le pilote McLaren Honda, c’est la 11e place seulement à l’arrivée. Pas de point, un peu de déception mais de la satisfaction malgré tout après ce très bon week-end où le Belge a confirmé avoir redressé la barre.

"C’est dommage de ne pas marquer nos premiers points ici, on en était très proche. Je pense qu’en termes de rythme de course on était en compétition avec les Force India et la Williams, on a terminé très près d’eux mais malheureusement je pense qu’un pit stop un peu trop lent nous a coûté la dixième place même si globalement, le weekend est positif pour nous. On a été compétitif en essais libres, en qualifications et de nouveau en course… C’est juste dommage qu’on n’ait pas pu marquer ce point," confie-t-il à la RTBF.

"J’aurais peut-être dû rentrer pour mon arrêt au stand un peu plus tôt… On pensait qu’on avait du rythme pour ressortir devant les Sauber mais finalement on est sorti derrière et du coup on avait perdu toutes les positions. C’est un peu dommage mais on peut retenir plein de bonnes choses de ce weekend."

"Je pense que c’est encourageant de terminer si proche des points sur un circuit comme Silverstone où on savait que ça allait être très compliqué sur les lignes droites… On a de nouveau vu aujourd’hui que sur les lignes droites il nous manque vraiment beaucoup. On est compétitif dans les virages mais malheureusement on a un déficit beaucoup trop important comparé aux voitures devant. Donc je pense que faire onzième sans vraiment d’abandon devant nous c’est un bon résultat."

"Les dernières courses allaient déjà dans la bonne direction pour moi, même si ça ne s’était pas forcément vu sur le papier, j’étais déjà très très proche d’Alonso il y a quelques courses. C’est sûr que pour moi c’était un très bon weekend et je pense qu’on sera capable de continuer ça sur la deuxième partie de saison."