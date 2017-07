Maurizio Arrivabene, après la déconvenue de Silverstone, a exigé une « réaction immédiate » de ses troupes en Hongrie. Un discours amplifié par Sergio Marchionne dans une lettre adressée au personnel de Ferrari.

Dans le même temps, la presse italienne et d’autres observateurs des paddocks sont de plus en plus inquiets des performances récentes de la Scuderia face aux Mercedes.

Remarquablement placide dans cette situation, Sebastian Vettel refuse de paniquer ou de parler de crise.

« Je ne pense pas qu’il y ait une crise à l’horizon. Je pense vraiment que Mercedes a repris beaucoup de terrain, mais nous sommes toujours rapides, en particulier le dimanche. »

« Le samedi, nous souffrons trop. Nous démarrons nos courses avec du retard, et il n’est pas toujours possible de le rattraper le dimanche. »

Le pilote allemand a reconnu qu’il s’attendait à voir la Scuderia plus compétitive à Silverstone. Mais il se dit, encore une fois, satisfait du rythme général et des passages en courbe.

« Dans les virages, la voiture se comporte très bien, elle est équilibrée. Dans Copse, nous étions 10 km/h plus rapides qu’eux [Mercedes]. Peut-être qu’ils sont un peu plus efficaces en termes aérodynamiques, ce qui cette année compte beaucoup. Mais en général, nous sommes là. »

Alors que l’écart entre Lewis Hamilton et Sebastian Vettel ne se chiffre plus qu’à une seule unité, le pilote Ferrari ne pense pas que le prochain Grand Prix de Hongrie sera « décisif. »

« Mais je crois vraiment que ce sera très différent de Silverstone. »

Sebastian Vettel s’attend à ce que sa Ferrari soit plus rapide dans le tourniquet hongrois – rappelons que Ferrari était facilement devant Mercedes à Monaco.