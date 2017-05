Renault F1 a vécu des qualifications frustrantes pour le Grand Prix d’Espagne, avec Nico Hülkenberg et Jolyon Palmer qui obtiennent respectivement les treizième et dix-septième temps.

Cette session s’est avérée extrêmement serrée, puisque le meilleur temps de Nico en Q2 n’était qu’à 15/100e du top 10. Plus tôt ce matin, Nico avait signé le septième temps des Essais Libres 3. C’est la première fois, depuis le coup d’envoi de la saison en Australie, que l’équipe ne parvient pas à atteindre la Q3.

"Les conditions rencontrées cet après-midi n’ont pas joué en notre faveur. Il y avait beaucoup de vent et des températures plus élevées qui ont nuit à notre performance aérodynamique. Dans la mesure où nous étions plutôt satisfaits ce matin, nous n’avons pas changé grand-chose sur la voiture. La vraie différence venait donc des conditions atmosphériques. Je n’étais pas autant satisfait de la voiture qu’en essais libres, cela dit je suis satisfait de mes tours, particulièrement mon dernier de Q2 qui était très bon. Nous en sommes là aujourd’hui, mais nous allons nous remettre au travail, continuer à pousser et essayer de faire une bonne course demain," commente Nico Hülkenberg.

"Cet après-midi est très décevant, particulièrement quand nous nous remémorons nos performances d’hier avec les 7e et 8e temps," ajoute Jolyon Palmer. "Nous manquions véritablement de performance et nous devons comprendre ce qu’il nous est arrivé. Le vent était très fort et cela a certainement affecté le comportement des voitures. Il faut que nous sachions pourquoi notre voiture était aussi sensible à ce paramètre. Nous allons travailler avec les ingénieurs pour préparer au mieux la course de demain."

"C’est frustrant, car deux dixièmes de moins nous auraient mis dans une position plus proche de nos standards habituels," conclut Alan Permane, Directeur sportif. "La bagarre était très serrée au cœur du peloton et nous nous retrouvons à la mauvaise place aujourd’hui. Il n’y avait pas de problème particulier sur une voiture ou un domaine en particulier, c’est juste que nous manquions de grip. C’est pour cela que nous n’avons pas été capables d’afficher un meilleur rythme."

"Pour la course, il semblerait que les pneus se dégradent plus vite ici que sur les autres circuits et cela va offrir des opportunités pour différentes stratégies dans ce domaine. La gomme Medium obligatoire est notablement plus dure et lente que la gomme Tendre : cela représente un défi en soi. Comme toujours, nous ferons notre possible pour faire progresser nos deux monoplaces dans la hiérarchie."