A l’heure où le moteur de 2021 est en pleine réflexion en coulisses, une hypothèse a déjà été totalement écartée pour l’avenir à moyen comme à long terme en Formule 1 : il n’y aura pas de moteur 100% électrique.

Alors que certains imaginent une convergence de la Formule E et de la Formule 1 d’ici quelques années, Jean Todt, le président de la FIA, affirme que "c’est impossible que la F1 devienne électrique."

"Ce n’est pas du tout le but. La F1 est une discipline absolument différente des autres," a confié le Français hier lors de l’évènement Movin’on Montréal, un sommet sur la mobilité durable.

"La F1 est une formule à motorisation hybride, ce qui est déjà un énorme pas en avant par rapport à ce qu’il y avait avant. Mais la F1, sa vocation n’est absolument pas d’être une discipline à motorisation électrique."

Todt explique que "pour l’instant, c’est impossible d’avoir une parité en matière de performance automobile. Actuellement, une voiture hybride est beaucoup plus performante. On sait très bien aussi que la voiture électrique est limitée en autonomie et en temps de recharge."

La Formule E va donc continuer à croitre de son côté.

"La Formule E est un succès absolument remarquable. On a une dizaine de constructeurs qui désirent s’impliquer dès la cinquième saison. On a été sollicités par des villes parmi les plus grandes du monde."

"Aujourd’hui, il y a des marques comme Renault qui sont en F1 et en Formule E. Vous avez Audi qui est en Formule E, vous allez avoir BMW... Il y a beaucoup de constructeurs qui sont impliqués. Je suis sûr qu’un jour Ferrari suivra. Ils se posent déjà la question," conclut Todt, en référence aux récentes déclarations de Sergio Marchionne.